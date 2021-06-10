Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»

Бывшая узница скопинского маньяка Екатерина Мартынова пришла на передачу «Модный приговор», которая идет на Первом канале.
По словам супруга Дениса, решившего обратиться к специалистам по стилю, его жена носит слишком откровенные наряды. Екатерина Мартынова стала героиней программы, которая вышла в эфир 10 июня.
«Денис хочет, чтобы модное преображение стало её последним шагом к полному исцелению от прошлого и к новой жизни», – сказано в анонсе программы «Модный приговор».
В марте 2021 года скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет, проведенных в колонии. После освобождения он стал активно вести общение в соцсетях и дал интервью Ксении Собчак. На фоне возросшей публичности маньяка, Мартынова подавала иск на ограничение его возможности публичного общения.