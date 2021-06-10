Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»
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Жертва скопинского маньяка пришла на Первый канал в шоу «Модный приговор»

9:41:406/10/2021Фото: Youtube: Модный приговор
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На программу с переодеванием для исцеления от прошлого пришла Екатерина Мартынова, бывшая узница маньяка.

Екатерина Мартынова стала героиней программы "Модный приговор"

Бывшая узница скопинского маньяка Екатерина Мартынова пришла на передачу «Модный приговор», которая идет на Первом канале.

По словам супруга Дениса, решившего обратиться к специалистам по стилю, его жена носит слишком откровенные наряды. Екатерина Мартынова стала героиней программы, которая вышла в эфир 10 июня.

«Денис хочет, чтобы модное преображение стало её последним шагом к полному исцелению от прошлого и к новой жизни», – сказано в анонсе программы «Модный приговор».

В марте 2021 года скопинский маньяк Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет, проведенных в колонии. После освобождения он стал активно вести общение в соцсетях и дал интервью Ксении Собчак. На фоне возросшей публичности маньяка, Мартынова подавала иск на ограничение его возможности публичного общения.

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