Шок: Свеклу по 158 рублей за килограмм продают в супермаркете Бердска, как манго из Таиланда

В "Курьер. Среда. Бердск" 10 июня горожанка прислала фото ценника на свеклу, который поверг ее в шок. Без скидки килограмм овоща стоил 158 рублей. Бердчанка возмущена:
- Почти столько же стоит манго, привезенное из Таиланда, на соседней полке. Я не понимаю, за что такие деньги. Свекла всю жизнь была самым дешевым овощем. Вокруг Бердска, помню, поля свекольные были, - рассказала местная жительница.
Она пояснила, что следит за питанием, и свекла входит в ее практически ежедневный рацион. По ее мнению, даже за мытье свеклы (чего не заметно), "брать такие деньги - это реальный грабеж".
По словам жительницы Бердска, она часто берет уже вареную свеклу в вакуумной упаковке, чтобы не тратить время на приготовление. И готовые к употреблению овощи обычно стоят примерно 40 рублей полкило. Но в этом случае, говорит, действительно был задействован труд.
-Наверное, эту свеклу пешком несли с Кубани, коли она такая дорогая. Не понимаю причины столь резкого роста цены на простой овощ. Зимой она стоила меньше 20 рублей, - поделилась покупательницы, которая в не стала брать свеклу в "Быстрономе", а пошла "в магазин по проще".