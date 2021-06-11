12 июня - День России: История праздника и выходные дни в 2021 году
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12 июня - День России: История праздника и выходные дни в 2021 году

6:20:386/11/2021Фото: pixabay
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Борис Ельцин предложил называть 12 июня в 1998 году Днем России, который изначально носил длинное название - День подписания Декларации о государственном суверенитете.

В 2002 году название День России официально утвердили

День России-государственный праздник. Это выходной день для всего населения. Но смысл этого праздника до сих пор не понятен большинству граждан. Разберем историю подробнее.

12 июня в 1990 году советские лидеры подписали декларацию о независимости - о государственном суверенитете РСФСР. Она символизировала начало демократических реформ в стране. Это стало первым шагом к официальному развалу СССР.

Ровно через год 12 июня 1191 года состоялись первые выборы в президенты страны, на которых вышел вперед Борис Ельцин. Его победа была более чем убедительна, он набрал 57,3 % голосов.

Это стало поводом, чтобы в 1994 году 12 июня сделать государственным праздником, но многие все равно не понимали его назначения, либо отказывались отмечать.

В 1998 году, для того чтобы сделать праздник известнее и патриотичнее, Борис Ельцин предложил коротко переименовать 12 июня в День России. В 2002 году название праздника официально утвердили.

Сегодня День России - национальный праздник. В этот день все государственные учреждения отдыхают, также большинство банков не работают. Если этот день выпадает на выходные, то праздничный выходной переносится на понедельник. В 2021 году 12 июня выпадает на субботу, это значит, что люди, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать три дня начиная с субботы - 12, 13 и 14 июня. Люди с шестидневным графиком два дня - 12 и 13 июня.

Официально День России объединяет всех граждан нашей огромной страны, независимо от национальности, политических или религиозных взглядов. Праздник символизирует свободу и общую ответственность за будущее страны. Также гражданский мир и согласие.

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