Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 июня 2021 в России и мире

• День неукротимой страсти
• День поиска новой звезды
• Праздник иконы Божией Матери «Недремлющее Око»
• День Жака-Ива Кусто (Cousteau Day)
• Праздник иконы Божией Матери Мателикийской (Метелинской)
• Общероссийский день рассеянного склероза
• День памяти преподобномученицы Феодосии Константинопольской
• Праздник Цесарской-Боровской иконы Божией Матери
• День памяти святого праведного Иоанна Устюжского, Христа ради юродивого
• Католический день святого апостола Варнавы (Feast of Saint Barnabas)
• Католический праздник Святейшего Сердца Иисуса (Sollemnitas Sacratissimi Cordis Iesu)
• День уличного вязания «ярнбомбинг» (День вязаного граффити, Yarn Bombing Day)
• Собор святых Красноярской митрополии
• День осведомлённости о Комплексном ПТСР (C-PTSD Awareness Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных»
• День кукурузы в початках (Corn On The Cob Day) - США
• День немецкого шоколадного торта (National German Chocolate Cake Day) - США
• День соседа (Dia del Vecino) - Аргентина
• День «Делая жизнь красивой» (National Making Life Beautiful Day) - США
• День студентов (Student`s Day) - Гондурас
• День бракосочетаний (National Marriage Day) - США
• День памяти шахтёров (День Уильяма Дэвиса, Miner`s Memorial Day) - Канада
• День короля Камехамеха (King Kamehameha Day) - Гавайские острова
• День военно-морских сил (Data Magna da Marinha do Brasil) - Бразилия
• День рождения принца-консорта Хенрика (Birthday of Henrik, Prince Consort) - Дания
• Именины у Феодосии, Александра, Ивана, Андрея, Луки, Марии, Федота, Феликса
• Феодосия Колосяница (Гречишница)
Важные события
1742 в США изобретена кухонная плита
1826 открылась первая Московская глазная больница.
1842 вышла в свет поэма Николая Гоголя «Мёртвые души».
1889 американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
1913 в Киеве открылась Всероссийская сельскохозяйственная выставка.
1917 В Балтийском море, близ острова Готланд взорвалась и утонула подводная лодка «Львица» ВМФ России.
1980 создан Нижнесвирский заповедник в Ленинградской области.
1991 представлена операционная система MS DOS 5.0
1992 в России принята государственная программа ваучерной приватизации.
1993 на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
1996 в Москве в вагоне метро на станции «Тульская» произошёл теракт.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend