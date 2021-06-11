В России показатель заразившихся коронавирусом превысил 12 000. Такого не было с января 2021
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В России показатель заразившихся коронавирусом превысил 12 000. Такого не было с января 2021

5:08:116/11/2021Фото: Pixabay
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За сутки стало известно о выздоровлении 10 188 пациентов, общее число выздоровлений зафиксировано у более 4,78 миллионов человек. В настоящее время на лечении находятся 272 597 пациентов с диагнозом коронавирус.

В России число заболевших коронавирусом стало более 4,78 миллиона человек

По данным оперативного штаба на 11 июня стало известно о существенном увеличении заразившихся коронавирусом до показателя 12 505 случаев за 24 часа. В последний раз число новых заражений превышала 12 тысяч случаев 22 января. 18 процентов новых заболевших переносят COVID-19 без симптомов. Общее число заражений с начала пандемии в России 5,18 миллионов человек.

За сутки стало известно о выздоровлении 10 188 пациентов, общее число выздоровлений зафиксировано у более 4,78 миллионов человек. В настоящее время на лечении находятся 272 597 пациентов с диагнозом коронавирус.

Стало известно о 396 смертельных случаях за сутки, общее число летальных исходов за пандемию наступило у более 125,6 тысяч человек.
Москва остается лидером по числу положительных тестов, в столице зафиксировано 5 853 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге — 863, в Подмосковье — 837.

На Чукотке не обнаружено ни одного нового зараженного человека, в Ненецком АО — 2 заразившихся пациента, в Магаданской области — 5.

В мире уже зафиксировано 174 миллиона случаев заражений за пандемию (по данным ВОЗ). В пятерке лидеров по числу заразившихся  находятся США, Индия, Бразилия, Франция и Турция, Россия после них на шестом месте.

Как писали в "Курьер. Среда. Бердск" в России продолжается вакцинация от коронавируса. В настоящее время можно сделать прививку одним из трех российских препаратов.

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