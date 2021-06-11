"Издевательство: третий год ютится в вонючих вагончиках": Жители Бердска назвали заброшкой вокзал из-за реконструкции с 2019 года
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"Издевательство: третий год ютится в вонючих вагончиках": Жители Бердска назвали заброшкой вокзал из-за реконструкции с 2019 года

10:50:206/11/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Стоимость нового вокзального комплекса оценивается примерно в 500 млн рублей. На паспорте объекта сроки завершения строительных работ указаны прежние: окончание августа 2022 года. Сообщалось, что возобновление реконструкции будет летом. Так ли это?

Бердчан волнует то, что работы долгое время на вокзале не ведутся

Стало известно о том, как продвигается стройка нового вокзала Бердска.

Что обещали

Напомним, что сооружение современного вокзального комплекса на железнодорожной станции Бердска началось осенью 2019 года. Стоимость комплекса оценивалась примерно в 500 млн рублей. Предполагалось, что в новом здании площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, комнаты матери и ребенка, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, коммерческие площади и объединенный пассажирский зал.

На вокзале все тихо?

За все время рабочим удалось возвести каркас дополнительного здания, произвести монтаж металлических конструкций, а также усилить несущие механизмы. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", на сегодня, 11 июня, никаких движений за забором, которым огорожена территория нового вокзального комплекса, не производится.

Строительный забор, которым огорожен бердский вокзал

Ежедневно на вокзал в Бердск пребывают десятки человек. Состояние перронов оставляет желать лучшего.

Пассажиры направляются к мосту, чтобы обойти железнодорожные пути

Впрочем, обслуживаются пассажиры во временных пригородных кассах. Люди ждут электричку в залах ожидания, под которые приспособили вагончики.

Одна сторона ступеней надземного моста реконструирована

Люди посещают и киоски печати расположенные на бердском вокзале

Однако, ремонт одного из зданий на территории вокзала активно идет. Судя по всему это хозяйственный корпус.

Здание данного корпуса начали ремонтировать

Что говорят в РЖД?

Для того, чтобы узнать, когда вновь продолжится строительство долгожданного вокзала в Бердске, редакция обратилась за комментарием в пресс-службу РЖД. Как стало известно, все ответы будут нам направлены через официальный письменный запрос.

Ответ из мэрии Бердска

Напомним, как сообщал ранее начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков, у компании РЖД производится процедура определения подрядчика.

- Это долгие конкурсные процедуры. Как заверили нас в руководстве, ориентировочно работы возобновятся летом. Но конкретное число пока не могу назвать, потому что все зависит от процедуры выбора подрядчика,- сообщал Дмитрий Есиков 21 мая.

На данное заявление Есикова бурно отреагировали бердчане.

Мнения людей

- РЖД обнищал? Подрядчика всю зиму можно было искать! - отметили анонимно.

- Всё же не понимаю, хоть убейте. Зачем сохранили каркас старого вокзала, на несколько раз уже перестроенного и никакой исторической ценности не имеющего, а теперь опять всё ободрали! В чём смысл? - недоуменно спросил на сайте некто под именем "Поросёнок Пётр".

- Для 100 тысячного города зимой ютится третий год в вонючих вагончиках - позор и издевательство! Народ как держали за скот, так ничего и не изменилось,- сказал житель Бердска под именем "Анти".

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. О мнении пассажиров по затянувшейся стройке и ответе из РЖД - читайте в ближайшее время.

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