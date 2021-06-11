"Издевательство: третий год ютится в вонючих вагончиках": Жители Бердска назвали заброшкой вокзал из-за реконструкции с 2019 года

Стало известно о том, как продвигается стройка нового вокзала Бердска.
Что обещали
Напомним, что сооружение современного вокзального комплекса на железнодорожной станции Бердска началось осенью 2019 года. Стоимость комплекса оценивалась примерно в 500 млн рублей. Предполагалось, что в новом здании площадью 1562,8 кв. метров будут обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные, комнаты матери и ребенка, санитарно-бытовые и производственные помещения для обслуживающих вокзал служб и подразделений, коммерческие площади и объединенный пассажирский зал.
На вокзале все тихо?
За все время рабочим удалось возвести каркас дополнительного здания, произвести монтаж металлических конструкций, а также усилить несущие механизмы. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", на сегодня, 11 июня, никаких движений за забором, которым огорожена территория нового вокзального комплекса, не производится.
Ежедневно на вокзал в Бердск пребывают десятки человек. Состояние перронов оставляет желать лучшего.
Впрочем, обслуживаются пассажиры во временных пригородных кассах. Люди ждут электричку в залах ожидания, под которые приспособили вагончики.
Однако, ремонт одного из зданий на территории вокзала активно идет. Судя по всему это хозяйственный корпус.
Что говорят в РЖД?
Для того, чтобы узнать, когда вновь продолжится строительство долгожданного вокзала в Бердске, редакция обратилась за комментарием в пресс-службу РЖД. Как стало известно, все ответы будут нам направлены через официальный письменный запрос.
Ответ из мэрии Бердска
Напомним, как сообщал ранее начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков, у компании РЖД производится процедура определения подрядчика.
- Это долгие конкурсные процедуры. Как заверили нас в руководстве, ориентировочно работы возобновятся летом. Но конкретное число пока не могу назвать, потому что все зависит от процедуры выбора подрядчика,- сообщал Дмитрий Есиков 21 мая.
На данное заявление Есикова бурно отреагировали бердчане.
Мнения людей
- РЖД обнищал? Подрядчика всю зиму можно было искать! - отметили анонимно.
- Всё же не понимаю, хоть убейте. Зачем сохранили каркас старого вокзала, на несколько раз уже перестроенного и никакой исторической ценности не имеющего, а теперь опять всё ободрали! В чём смысл? - недоуменно спросил на сайте некто под именем "Поросёнок Пётр".
- Для 100 тысячного города зимой ютится третий год в вонючих вагончиках - позор и издевательство! Народ как держали за скот, так ничего и не изменилось,- сказал житель Бердска под именем "Анти".
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. О мнении пассажиров по затянувшейся стройке и ответе из РЖД - читайте в ближайшее время.