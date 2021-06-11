Официальный релиз игры Elden Ring ожидается 21 января 2022 года
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Официальный релиз игры Elden Ring ожидается 21 января 2022 года

10:20:436/11/2021Фото: скрин с видео
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Сюжет новый игры довольно интересный и захватит с первой минуты.

Выход игры анонсировали 22 января 2022 года

Elden Ring, которую так ожидают поклонники, собираются выпустить уже в следующем году. Официальный релиз назначен на 22 января будущего года. Об этом рассказали в издательстве Bandai Namco и студии FromSoftware во время Summer Game Fest. Также они продемонстрировали первый геймплейный экшен-RPG.

Сюжет новый игры довольно интересный и захватит с первой минуты - источник эрдтри, Кольцо Элден, был раздроблен, а полубоги забрали его осколки. Это стало причиной масштабной войны — Раскола. Игрокам в роли Потускневшего предстоит вернуться в Промежуточные земли, где раньше было Кольцо Элден, и стать Старшим правителем.

Планируется, что релиз выйдет выйдет на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One и PC. Но есть мнение, что выход игры могут отложить – об этом заявил Джейсон Шрайер из Bloomberg.

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