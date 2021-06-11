В Новосибирске экстренно эвакуируют элитные школы и детские сады из-за минирования

Сегодня, 11 июня, в Новосибирске произошло ЧП. В Ленинском районе города, на улице Чулымской, 112\3 прошла экстренная эвакуация жителей 26-этажки. Кроме того. В доме на первом этаже находится частный детский сад. Эвакуировали и детское учреждение.
Как оказалось, сотрудники сада рано утром увидели письмо на электронной почте, в котором говорилось что детский сад заминирован. Также стало известно, что это письмо было направлено минимум по 50 адресам, среди которых элитные сады, школы и другие учреждения.
К счастью, Бердск волна таких «минирований» не коснулась. В антитеррористической комиссии сообщили, что после получения писем действовали строго по регламенту – на место выехали экстренные службы, которые проверяют здания. А правоохранители, в свою очередь, выясняют, кто мог направить эти письма.
Отметим, что это не единственный случай в стране. Например, пару месяцев назад в Самаре злоумышленники направили письма в районные администрации, правительство области, администрацию города, суды и даже аэропорт с сообщение о минировании. Никаких взрывчатых устройств тогда не было найдено.