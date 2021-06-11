Расписание матчей Евро 2021: Группы и турнирные таблицы Чемпионата Европы по футболу 2020

Отложенный на год из-за пандемии, Чемпионат Европы станет первым спортивным событием такого масштаба во временя пандемии коронавируса. Матчи пройдут в 11 городах, среди которых Санкт-Петербург. Там состоятся семь игр, в том числе один четвертьфинал. В двух из этих встреч группового этапа сыграет сборная России.
Торжественное открытие состоится сегодня, 11 июня, в Риме. В первом матче встретятся сборные Италии и Турции. Все игры нынешнего Евро — при максимум наполовину заполненных трибунах. А в Риме на стадион и вовсе пустят лишь 16 тысяч зрителей при вместимости в 73 тысячи. Каждый купивший билет должен загрузить свой отрицательный тест на COVID в специальное мобильное приложение. Конечно же, не забыть маску. Прибыть к стадиону нужно в строго назначенное время, чтобы не было толпы на входе и пройти дополнительный контроль.
Действующий чемпион Европы — сборная Португалии. Среди главных претендентов на Кубок — Франция. Также в фаворитах — немцы, бельгийцы, британцы. В российской сборной рассчитывают повторить успех последнего мундиаля и дойти до четвертьфинала.
16 июня состоится матч Россия — Финляндия, 21 июня сыграем с датчанами.