Расписание матчей Евро 2021: Группы и турнирные таблицы Чемпионата Европы по футболу 2020
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Расписание матчей Евро 2021: Группы и турнирные таблицы Чемпионата Европы по футболу 2020

12:42:116/11/2021Фото: pixabay
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Действующий чемпион Европы — сборная Португалии. Среди главных претендентов на Кубок — Франция. Также в фаворитах — немцы, бельгийцы, британцы. В российской сборной рассчитывают повторить успех последнего мундиаля и дойти до четвертьфинала.

Первый матч состоится 11 июня 2021

Отложенный на год из-за пандемии, Чемпионат Европы станет первым спортивным событием такого масштаба во временя пандемии коронавируса. Матчи пройдут в 11 городах, среди которых Санкт-Петербург. Там состоятся семь игр, в том числе один четвертьфинал. В двух из этих встреч группового этапа сыграет сборная России.

Торжественное открытие состоится сегодня, 11 июня, в Риме. В первом матче встретятся сборные Италии и Турции. Все игры нынешнего Евро — при максимум наполовину заполненных трибунах. А в Риме на стадион и вовсе пустят лишь 16 тысяч зрителей при вместимости в 73 тысячи. Каждый купивший билет должен загрузить свой отрицательный тест на COVID в специальное мобильное приложение. Конечно же, не забыть маску. Прибыть к стадиону нужно в строго назначенное время, чтобы не было толпы на входе и пройти дополнительный контроль.

Действующий чемпион Европы — сборная Португалии. Среди главных претендентов на Кубок — Франция. Также в фаворитах — немцы, бельгийцы, британцы. В российской сборной рассчитывают повторить успех последнего мундиаля и дойти до четвертьфинала.

16 июня состоится матч Россия — Финляндия, 21 июня сыграем с датчанами.








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