Когда жители Бердска начнут поглощать бургеры МясоRoob: Дата открытия кафе на площади Горького
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Когда жители Бердска начнут поглощать бургеры МясоRoob: Дата открытия кафе на площади Горького

1:35:316/11/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Задумано, что одноэтажная легковозводимая конструкция, выполненная по эксклюзивному дизайн-проекту, будет отличаться лаконичным стилем - без кричащих элементов, но со своими особенностями. Днём в кофейне будет много света за счёт больших витражных окон в пол.

Близится к завершению строительство кафе на площади Горького в Бердске

Завершается строительство здания кафе на площади Горького. Сегодня, 11 июня, установлены витринные стекла, здание приобрело жилой вид. На площади во второй половине лета в этом здании ожидается открытие кофейни сети Академия Кофе. Под одной крышей с кофейней будет располагаться бургерная известной сети МясоRoob. МясоRoob - это бургерная.

Как уже писал «Курьер. Среда. Бердск» здание кофейни обещает стать настоящим украшением площади Горького. Задумано, что одноэтажная легковозводимая конструкция, выполненная по эксклюзивному дизайн-проекту, будет отличаться лаконичным стилем - без кричащих элементов, но со своими особенностями. Днём в кофейне будет много света за счёт больших витражных окон в пол.

Совсем скоро жители Бердска смогут пристраститься к отменному кофе из Академии Кофе. Ориентировочно во второй половине лета 2021-го кофейня откроет двери для посетителей.

Уже поставлены витринные стекла

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