Из-за смерти Шойгу объявлен траур в Туве 11 июня 2021
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Из-за смерти Шойгу объявлен траур в Туве 11 июня 2021

1:26:266/11/2021Фото: pixabay
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью "яркого и талантливого" политика.

Лариса Шойгу скончалась на 69 году жизни

Сегодня, 11 июня, в республике Тува объявлен траур в связи со смертью депутата Государственной думы от Единой России Ларисы Шойгу. Отметим, что она родилась именно в Туве. Траур объявил врио главы республики Владислав Ховалыга и подписал соответствующий указ.

Отметим, что Шойгу скончалась на 69 году жизни. На официальном портале республики объявили, что причиной смерти стал инсульт.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу. Он отметил, что она «была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком».

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