Из-за смерти Шойгу объявлен траур в Туве 11 июня 2021

Сегодня, 11 июня, в республике Тува объявлен траур в связи со смертью депутата Государственной думы от Единой России Ларисы Шойгу. Отметим, что она родилась именно в Туве. Траур объявил врио главы республики Владислав Ховалыга и подписал соответствующий указ.
Отметим, что Шойгу скончалась на 69 году жизни. На официальном портале республики объявили, что причиной смерти стал инсульт.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу. Он отметил, что она «была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком».