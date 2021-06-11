Gosuslugi.ru получаем права и регистрируем транспортное средство через сайт
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Gosuslugi.ru получаем права и регистрируем транспортное средство через сайт

2:20:376/11/2021Фото: pixabay.com
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Удобнее, проще и дешевле!

получаем права
Получаем права и регистрируем транспортное средство
Для более качественного оказания государственной услуги по обмену национального водительского удостоверения или постановки на учет автотранспортных средств, вам предоставляется возможность записаться через государственный портал www.gosuslugi.ru, а также оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.
С уважением, сотрудники МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
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