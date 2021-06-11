Какое у вас отношение к свекровке или тёще?
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11.06
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Какое у вас отношение к свекровке или тёще?

2:36:006/11/2021
0

А их к вам?

женщина
У людей могут быть сложные отношения
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Какое у вас отношение к свекровке или тёще? А их к вам?
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