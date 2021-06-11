В Москве насильник надругался еще над одной жертвой в парке "Лосиный остров"

В Москве появилась еще одна жертва насильника в парке Лосиный остров. Вчера, 10 июня, она обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала правоохранителям, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Ночью она шла через парк, на нее налетел незнакомец, повалил на землю, стал раздевать и попытался надругаться над ней. Она сообщила, что преступник был кавказской внешности, ростом примерно 170 сантиметров. На нем были черная кепка, серая майка и черные шорты. Отметим, что такое же описание озвучили и другие жертвы маньяка.
Напомним, 9 июня тот же злоумышленник по очереди изнасиловал двух студенток, при этом угрожая им ножом.