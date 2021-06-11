Новые льготы для семей с детьми объявили в России
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Новые льготы для семей с детьми объявили в России

5:54:466/11/2021Фото: Pixabay
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В казне для возмещения субсидий семьям уже заложено 1,3 миллиарда рублей, заявил премьер Мишустин.

В России семьям с детьми для поездки на поезде будет выгоднее купить билеты в купейный вагон

Семьи с детьми получат выгоду от приобретения билетов в поезда дальнего следования для перемещения по России. Льгота предусмотрена для проезда в купейном вагоне в поездах любых направлений и категорий.

Независимо от числа детей, родителям субсидируют их проезд по специальной формуле — разница между билетом в купейном вагоне и половины стоимости билета в плацкартном вагоне.

«Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — говорится в  документе, опубликованном на сайте правительства России.

В казне для возмещения субсидий семьям уже заложено 1,3 миллиарда рублей.

Ранее представителями партии "Единая Россия" было внесено предложение обеспечить бесплатный проезд для школьников в общественном транспорте, перевозчики не согласились повышать цены на билеты для пассажиров, чтобы компенсировать потери от недополученных денег за учеников.

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