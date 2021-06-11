Замглавы района нарисовала пенис на снимке депутата: Чиновнице грозит уголовная статья
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Замглавы района нарисовала пенис на снимке депутата: Чиновнице грозит уголовная статья

6:01:506/11/2021Фото: Фейсбук
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Обидчица выложила свое творение в соцсети. Судебная экспертиза сделала вывод, что рисунок «сделан лицом, имеющим низкий уровень культуры и социальной ответственности».

Чиновница оскорбила депутата нарисованным пенисом

В Минусинском районе Красноярского края завели уголовное дело на замглавы района Ирину Малей. Ее обвиняют в оскорблении депутата от "Единой России" Владислава Зырянова. Выяснилось, что Малей сняла со стенда портрет Зырянова, нарисовала на нем мужской половой орган и выложила фото этого безобразия в соцсети. На нее возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ Оскорбление должностного лица. Об этом сообщил сам Зырянов. По его мнению, фабула обвинения вызывает оторопь.

«Малей, из личной неприязни ко мне, сняла со стены мой информационный стенд, нарисовала краской на нем мужской половой орган и написала слово (оскорбительное). А потом написала об этом в официальном аккаунте администрации Минусинского района в Инстаграм, сопроводив все фото материалом», — пишет Зырянов.

Также Зырянов отметил, что судебная экспертиза сделала вывод, что рисунок «сделан лицом, имеющим низкий уровень культуры и социальной ответственности». Зырянов отметил, что Малей продолжает работать, несмотря на возбуждение дела, ее не отстранили.

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Заслуживает ли замглавы наказания?

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