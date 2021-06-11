Горячее фото выложила 39-летняя Вера Брежнева: настоящее комбо - красные губы и белый купальник
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Горячее фото выложила 39-летняя Вера Брежнева: настоящее комбо - красные губы и белый купальник

8:09:216/11/2021Фото: Инстаграм
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Некоторые фанаты не узнали певицу и решил, что на фотографиях ее дочь.

Веру Брежневу не узнали фанаты


39-летняя певица Вера Брежнева выложила в своем профиле Инстаграм новое горячее фото. На нем артистка в белом купальнике и с ярким макияжем.

«Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон», — написала Брежнева и вызвала настоящий фурор среди своих фанатов. Большинство из них пришли в восторг от фигуры певицы и отметили, что она очень сексуальна.

«Секси», «Просто пожар», «Мне напомнило девушек, ведущих аэробику в 90-х», «Горячая», «На этом фото напомнили мне юную Веру, в начале своей карьеры», «Какая вы бесподобная, вы — мой мотиватор, я восхищаюсь вами», «Космос», — засыпали Веру комплиментами поклонники.

Примечательно что некоторые подписчики не узнали певицу и подумали, что на фото ее дочь Соня Киперман.
«Вообще Верку не признал, не похожа тут на себя», «Как со старшей дочкой похожи, подумала сначала, что это она», «Не узнала вас, что-то новое во взгляде», «Вера? А я думаю, что за красотка в ленте», — удивлялись они в комментариях.



 










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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)




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