Евгеньев заменит заболевшего коронавирусом Мостовой на Евро-2020 по футболу
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Евгеньев заменит заболевшего коронавирусом Мостовой на Евро-2020 по футболу

6:37:366/11/2021Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
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Роман Евгеньев тренировался с командой до настоящего времени, хотя его не было в первой заявке. Ему 22 года. Ранее стало известно о заменах из-за ковида в командах Швеции и Испании.

В сборной России замена - вместо Мостового сыграет Евгеньев

Полузащитник Андрей Мостовой сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Теперь он не сможет представлять Россию на Евро — 2020.

«В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», - говорится в сообщении в Telegram.

Роман Евгеньев тренировался с командой до настоящего времени, хотя его не было в первой заявке.

Роману 22 года, с 2018-2019 года он выступает за «Динамо», в прошедшем сезоне Евгеньев провел на поле в 29 матчах за команду. За сборную России он уже выступал в игре с Сербией в рамках Лиги Наций.

Ранее стало известно о заменах из-за коронавируса в командах Швеции и Испании.

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