Евгеньев заменит заболевшего коронавирусом Мостовой на Евро-2020 по футболу

Полузащитник Андрей Мостовой сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Теперь он не сможет представлять Россию на Евро — 2020.
«В заявке сборной России на ЕВРО-2020 произошло изменение. В связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового тренерский штаб принял решение включить вместо него в заявку на турнир защитника Романа Евгеньева», - говорится в сообщении в Telegram.
Роман Евгеньев тренировался с командой до настоящего времени, хотя его не было в первой заявке.
Роману 22 года, с 2018-2019 года он выступает за «Динамо», в прошедшем сезоне Евгеньев провел на поле в 29 матчах за команду. За сборную России он уже выступал в игре с Сербией в рамках Лиги Наций.
Ранее стало известно о заменах из-за коронавируса в командах Швеции и Испании.