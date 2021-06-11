Банк России повысил ставку на 5,5%. Рост инфляции опережает прогнозы

Повышение ключевой ставки до 5,5% после проведения заседания Совета директоров Банка России не стало неожиданностью для аналитиков и участников рынка, который прогнозировали повышение на 0,75 п.п.
Таким образом ключевая ставка стала такой же, какой она была в марте-апреле 2020 года. В 2021 году уже дважды повышался показатель денежно-кредитной политики. Ранее в марте ключевую ставку подняли на 0,25 п.п., а в апреле на 0,5 п.п.
Рост инфляции опережает прогнозы. Ее годовой показатель на июнь достиг 6,15%. Предприятия повышают цены из-за того, что предложение не обеспечивает внутренний спрос. Также замечен рост цен на мировых рынках, что также влияет на показатели внутренней инфляции, пишут на сайте Банка России.