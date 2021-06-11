Россияне стали забывать о пенсионных накоплениях: Им не приходят смс-оповещения из ПФР
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Россияне стали забывать о пенсионных накоплениях: Им не приходят смс-оповещения из ПФР

8:25:206/11/2021Фото: "Ъ"
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В 2020 году количество обращений за пенсионными накоплениями уменьшилось вдвое от ожидаемого.

На графике видно уменьшение уровня выплат пенсионерам из-за их неосведомленности

В России наблюдается уменьшение числа обращений пенсионеров за выплатами, положенными им по наступлению определенного возраста. Причин данной тенденции, наблюдаемой на протяжении последних лет, несколько.

НПФ не рассылают смс-оповещения о наступлении оснований для получения пенсионных накоплений. По мнению негосударственных пенсионных фондов, эту функцию должны выполнять сотрудники ПФР и граждане не обращаются за положенными им деньгами.

С 2019 года начался спад обращений пенсионеров за полагающимся им накоплениями. Влияние на активность граждан оказала и пандемия, людям старшего возраста закрыт доступ в организации для личных обращений, а удаленный способ оказания данного виду услуг не во всех компаниях работает.

У компаний, которые наладили онлайн работу с пенсионерами, не всегда могут обратиться клиенты из-за элементарного отсутствия у представителей старшего поколения компьютеров и соответствующих знаний для владения компьютерной грамотностью.

Основания для получения выплат из числа накоплений по страховой части наступают в 60 лет у женщин и 65 — у мужчин, а для получения накопительной части пенсии у женщин— в 55 лет, мужчин — в 60 лет.

После окончания пандемии ожидается увеличение обращений граждан за положенными им деньгами, однако необходимость напоминать о наступлении сроков выплат остается актуальной, пишет "Ъ".

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