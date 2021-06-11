Пятеро ополченцев погибли в Донбассе при нападении украинских диверсантов

В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов 11 июня.
Диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.
Стоит отметить, что Голубовское находится под контролем ЛНР.