Пятеро ополченцев погибли в Донбассе при нападении украинских диверсантов
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Пятеро ополченцев погибли в Донбассе при нападении украинских диверсантов

10:57:346/11/2021
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Нападение произошло на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское в ЛНР.

Ополченца погибли

В ЛНР заявили о гибели ополченцев при нападении украинских диверсантов 11 июня.

Диверсионная группа напала в пятницу на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, пять ополченцев убиты, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", - сказал Филипоненко.

Стоит отметить, что Голубовское находится под контролем ЛНР.

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