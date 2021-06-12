Лучшие открытки с Днём России-2021 и от всего сердца поздравления на 12 июня
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Лучшие открытки с Днём России-2021 и от всего сердца поздравления на 12 июня

4:20:526/12/2021Фото: bonnycards.ru
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До 2002 года День России назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.

День России

С Днем России, россияне!
Счастья, радости вам всем.
Пусть любовь для вас сияет,
Чтобы не было проблем.

Пусть страна вперед шагает,
Предстает во всей красе.
Пусть Россия процветает,
Вместе с нею — и вы все!

День России

С Днем России нашей славной,
Нашей Родины святой!
Всем желаю мира, счастья,
Гордости за край родной.

Будем же ее достойны,
Будем в мире прославлять,
Достиженьями в науке
И в искусстве восхищать.

Пронесем через столетия
Мы традиции свои.
Независимость, свободу,
Если нужно, отстоим.

Пусть слова «мы — патриоты»
Подтвердятся на делах.
И пусть преданность России
Будет накрепко в сердцах.

День России

Светлый праздник, День России
Встретим дружно и красиво,
Всех, кто к нам придет с любовью —
С лаской встретим хлебом-солью.
Счастья нам, добра и света.
Миру — мир для всей планеты.

День России

Россия великая наша страна,
Раскинулись всюду леса и поля,
Огромная вера, сплоченный народ,
Идущий, по-прежнему, только вперед.

Мы верим в единую нашу страну,
Порочить ее не дадим никому.
За веру, за правду горой мы стоим,
Отечество наше не посрамим.

С праздником всех россиян поздравляем,
Счастья и радости вам мы желаем.
Пусть каждый гордиться нашей страной,
Любимой, священной и дорогой.

День России

Источник: bonnycards.ru, pozdravok.ru

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