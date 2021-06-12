Поздравления в стихах на Всемирный день вязания 12 июня для рукодельниц

Тех, кто любит на досуге
Спицей острой постучать,
С днем вязания всемирным
Буду нынче поздравлять.
Пусть вам дарит увлечение
Наслаждение всегда,
Успокаивает нервы,
Вещи дарит на года.
***
Катятся клубочки
И спицы мелькают,
С всемирным днем вязания
Вас я поздравляю.
Шапочки и варежки,
Шарфики, носочки,
Вяжут мастерицы
Для мужа, сына, дочки.
Желаю, чтоб крючки
И спицы не тупились,
С любовью вещи связанные
Долго, чтоб носились.
***
Со Всемирным днем вязания
Поздравляю! Знай, что ты —
Впрямь само очарование,
Пусть же сбудутся мечты
Все твои без исключения,
Станет счастьем мир сиять.
И на новые творения
Твои руки вдохновлять!
***
Спицы, нити, и схема в тетради,
Скоро готовой будет новая кофта,
Бережно петли, исключая помарки,
В кресле своем, удобно, комфортно.
Рядок за рядком, и узор получился,
Мягкие нити, сотворили шедевр,
Вязанью не сложно ведь научиться,
Необходимо просто терпенье.
И в этот мягкий и особый праздник,
В всемирный день вязания,
Тебе я творческих успехов пожелаю,
Чтобы прекрасное лишь вдохновляло!
***
Со Всемирным днем вязания!
Приложи свое старание
И свяжи шедевр сказочный,
Самый теплый, очень красочный!
Пусть не будешь долго мучится,
Он действительно получится,
Станут петли в ряд старательно
У тебя пусть обязательно!
Источник: pozdravok.ru