Поздравления в стихах на Всемирный день вязания 12 июня для рукодельниц
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Поздравления в стихах на Всемирный день вязания 12 июня для рукодельниц

2:20:346/12/2021Фото: pxhere
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Всемирный день вязания на публике отмечают во вторую субботу июня. Прародительницей его стала парижанка Даниэль Лендес в 2005 году.

вязание
12 июня - Всемирный день вязания на публике

Тех, кто любит на досуге
Спицей острой постучать,
С днем вязания всемирным
Буду нынче поздравлять.

Пусть вам дарит увлечение
Наслаждение всегда,
Успокаивает нервы,
Вещи дарит на года.

***

Катятся клубочки
И спицы мелькают,
С всемирным днем вязания
Вас я поздравляю.

Шапочки и варежки,
Шарфики, носочки,
Вяжут мастерицы
Для мужа, сына, дочки.

Желаю, чтоб крючки
И спицы не тупились,
С любовью вещи связанные
Долго, чтоб носились.

***

Со Всемирным днем вязания
Поздравляю! Знай, что ты —
Впрямь само очарование,
Пусть же сбудутся мечты

Все твои без исключения,
Станет счастьем мир сиять.
И на новые творения
Твои руки вдохновлять!

***

Спицы, нити, и схема в тетради,
Скоро готовой будет новая кофта,
Бережно петли, исключая помарки,
В кресле своем, удобно, комфортно.

Рядок за рядком, и узор получился,
Мягкие нити, сотворили шедевр,
Вязанью не сложно ведь научиться,
Необходимо просто терпенье.

И в этот мягкий и особый праздник,
В всемирный день вязания,
Тебе я творческих успехов пожелаю,
Чтобы прекрасное лишь вдохновляло!

***

Со Всемирным днем вязания!
Приложи свое старание
И свяжи шедевр сказочный,
Самый теплый, очень красочный!

Пусть не будешь долго мучится,
Он действительно получится,
Станут петли в ряд старательно
У тебя пусть обязательно!

Источник: pozdravok.ru

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