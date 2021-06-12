28 ноября - День матери 2021: история и традиции праздника любимого человека – как поздравить маму?
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28 ноября - День матери 2021: история и традиции праздника любимого человека – как поздравить маму?

3:00:446/12/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Большинство стран чествует мам весной, Россия же выбрала позднюю осень.

Последние несколько лет воспитанники детских садов и школ работают над поделками для мам не только к 8 марта, но и к ноябрьскому празднику

Главное, что есть у человека – жизнь. И её мы получаем в подарок от матери. Слова благодарности и поддержки матерям нужно говорить регулярно, без особого повода. Но иногда их с нами разделяют дела и расстояния. Напоминанием о матери может стать её «профессиональный» праздник.

День матери – торжество интимное, поэтому в разных странах его дата отличается. Большинство стран чествует мам весной, Россия же выбрала позднюю осень. В 2021 году это воскресение 28 ноября. Дата символична, ведь поддерживать матерей нужно не только в детстве, во время «весны жизни», но и в более взрослые годы, пока мама жива.

Как появился праздник

С древних времён человечество считало материнство святой миссией. Поздравление матерей у ранних греков и римлян совпадало с мистериями Кибелы –всеобщей великой матери.

С концом Средневековья в XVIIвеке в Западную Европу пришла традиция праздновать Материнское воскресенье в дни весеннего поста.

Инициатива американских граждан стала толчком к учреждению официального Дня матери в 1910 году в Штатах.

До России праздник добрался в 1990-х, когда День матери предложили праздновать депутаты Государственной Думы. В 1998 году праздник материнства назначили на последнее воскресенье ноября.

С тех пор россияне регулярно посещают в этот день выставки, концерты и фестивали, посвящённые матерям. Последние несколько лет воспитанники детских садов и школ работают над поделками для мам не только к 8 марта, но и к ноябрьскому празднику.

Как празднуют в мире

Знакомиться с традициями празднования Дня матери в разных странах мира полезно. Из них можно почерпнуть оригинальные идеи для поздравления собственных мам.

Праздничным утром австралийцы подают матерям завтрак в постель. И неважно, если это будут всего лишь кофе и бутерброды – главное, с душой. В Австралии День матери проводят, приколов к одежде брошь в виде гвоздики. Цветные бутоны обозначают, что мать человека жива, а белые – что покинула мир.

Канадские матери в этот день отдыхают. Близкие не позволяют им делать никакой рутины: моют за них посуду, готовят, ходят в магазин.

Жители Франции, Италии и Германии не скупятся на подарки для мам. В ход идут сладости, цветы, косметика, парфюм. К празднику часто приурочены скидки на «женские товары».

У англичан существует традиционное угощение ко Дню матери. Это кекс Симнель, содержащий цукаты и марципан. Украшают его миндальной пастой.

Как поздравить маму

В первую очередь матерям от взрослых детей нужно внимание. Прекрасной идеей будет зайти в гости с букетом цветов, среди которых есть незабудки – символ Дня матери в России.

Тем, кто живёт с матерью, можно вдохновиться иностранцами – подать маме завтрак в постель, освободить её от дел. Пусть она почувствует себя настоящей королевой.

Подарком может стать косметика или предметы для хобби. Но с ними можно ошибиться, поэтому лучший выход – сертификат. Точно не стоит поздравлять маму, презентуя кухонные принадлежности. Ведь она, в первую очередь, женщина, сколько лет бы ей ни было.

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