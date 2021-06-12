Когда сеять многолетники: лук-батун и шнитт-лук в июне 2021?

Многолетними растениями являются растения, которые живут дольше двух лет подряд. Они цветут весной и летом, отмирая осенью и зимой, после чего снова возвращаются в вегетационный период.
Больше всего для посадки многолетних культур подходит середина-поздняя весна. Это помогает растениям установиться до летней жары. Поэтому не стоит сажать многолетние растения. Пока полностью не убедитесь, что морозы не вернутся. Если не успели сделать это весной, то подойдет начало июня и до середины июля.
Лук, который растет не один год, очень богат на витамины и аминокислоты, он благоприятно влияет на обмен веществ и улучшает иммунитет. В нем содержится много эфирных масел, повышающих аппетит и стимулирующих пищеварение.
Выращивать многолетний лук могут все начинающие огородники, потому что он неприхотлив, морозостоек и очень редко страдает болезней или вредителей. Для места его посадки надо сразу подобрать правильное место, поскольку на одном месте он будет расти около шести лет. Участок не должен весной и летом стоят затопленным.
Посев в открытый грунт можно делать с середины мая до середины июля.
Лук - батун
Его перья похожи на молодой репчатый лук, но они более толстые и более острые на вкус. Лук-батун спокойно переносит морозы и не вымерзает
Шнитт-лук
Ближе к маю у этого лука появляются первые перья. Этот вид лука сильно разрастается и становится похож на красивый цветущий куст. поскольку на нем образуется много фиолетовых шариков-цветов. Помимо пищевой пользы он радует глаз и является красивым украшением огорода.