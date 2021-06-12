С Днём работников легкой промышленности открытки от дизайнера на 13 июня и поздравления от всего сердца

Работникам промышленности легкой,
Сегодня благодарности поклон!
Поздравим и желаем без намеков
Отпраздновать сегодня за столом,
Что выбрали профессию такую,
Одеть, обуть и обогреть людей!
А мы желаем, радостно ликуя,
Вам новых для развития идей!
Пусть легкая промышленность всегда
С вами развивается успешно!
Мы вам желаем легкого труда,
Здоровья и достатка всем, конечно!
Пусть будет ваша жизнь полна успеха,
Любви и только красочных деньков,
Желаем вам веселья, море смеха
И преданных друзей, в конце концов!
Работники легкой промышленности,
Иголок вы все мастера,
В ваш праздник желаю вам искренне
Успехов больших и добра.
Работа всегда пускай ладиться,
Дела только в гору идут,
Пусть будет место для радости,
Оценен пусть будет ваш труд.
С Днем промышленности легкой
Хочу поздравить в этот час!
Трудись проворно, быстро, ловко,
Чтоб радовать одеждой нас!
Пускай несет тебе работа
Всегда большое наслаждение!
Желаю крупного дохода,
Успехов, сил и вдохновения!
Источник: pozdravok.ru