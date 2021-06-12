Трое 9-классников утонули после выпускного в Онежском озере

В Петрозаводске в Онежском озере 11 июня утонули трое подростков. В связи с этим возбудили уголовное дело. Спасатели обнаружили и подняли на берег тела троих 9-классников, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Республике Карелия.
По данным ведомства, на пульт дежурного поступил звонок о том, что на берегу Онежского озера в районе ул. Береговой в Петрозаводске несколько человек не вышли из воды, на берегу остались их вещи. Немедленно развернулась спасательная операция, спустя несколько часов обнаружили тела троих подростков.
Республиканское управления Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.
В СК предполагают, что подростки не справились с течением.
"11 июня 2021 года трое 15-летних подростков купались в неположенном месте на набережной в городе Петрозаводске. Ребята не справились с течением, не смогли добраться до берега и утонули. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега", - рассказали в СК.
Предварительно установлено, что подростки утонули около 19:00, по данным правоохранителей все они были 2005 года рождения, учащиеся 9 класса. В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал на своей странице в соцсети гибель школьников.
"День закончился трагедией. В Петрозаводске в Онежском озере вечером утонули трое подростков, учеников 9 класса 38-й школы. После выпускного вечера… Всех уже подняли, спасти никого не удалось, с родителями работают психологи. Обстоятельства продолжаем выяснять. Выражаю соболезнования родным, не могу представить, что они сейчас чувствуют", - написал градоначальник.