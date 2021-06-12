Можно ли работать в огороде 12 июня на Исаакия Змеевика и что сегодня нельзя покупать?

Народные праздники всегда назывались в честь какого-либо святого, который почитался в этот день в храмах. Считали, что у каждого дня есть свой покровитель. Вот и сегодня, 12 июня, верующие вспоминают преподобного Иссакия, а в народе день назвали Иссакий Змеевик или Змеиный праздник.
Дело в том, что с этот дня земля уже очень хорошо прогревалась и из своих укрытий начинали выползать змеи, готовые к брачным игрищам. В это время змеи очень злы, поэтому люди старались не покидать свое жилище, а уж тем более не ходить в лес.
Работать в огороде было не запрещено, но люди все равно старались защитить свой дом и двор от нападения змеи. Вокруг дома и по двору рассыпали лепестки пиона, а у входа в дом размещали змеиную шкуру - она была надежной защитой от ползучих гадов.
Находились отважные охотники, которые именно сегодня шли охотиться на змей. С собой носили кусочек марьиного корня в ладанке и брали палку из ясеня - это считалось хорошей защитой от змеи. Их отлавливали и приносили домой в мешках, чтобы потом разбогатеть на них. Дело в том, что сегодня змеям приписывали магические свойства. Сало змеи лечило очень тяжелое заболеваний кожи, а шкура, приложенная к ранам, заживляла их очень быстро.
К тому же именно в лесу можно было найти сброшенную змеей шкурку после линьки. Именно эта находка считалась одной их самых ценнейших - она дарила обладателю защиту от нападения змеи, от обмана и хитрости, дарила удачу и богатство.
Если сегодня нищий просил у вас милостыню, строго запрещалось отказать, иначе беды будут вас неотступно преследовать.
Строго запрещалось сегодня покупать посуду. Считалось, что есть из нее - к тяжелым болезням.
Не разрешалось сегодня принимать гостей и знакомиться - отовсюду ожидали обмана и хитрости.
Запрещалось поднимать и тем более забирать с собой найденные деньги. В этот день не ссорились и не выясняли отношений.
Строго запрещалось убивать сегодня змей.
Приметы 12 июня:
Дождь пойдет к вечеру, если с утра трава без росы.
Сова заухала - скоро похолодание.
Много паутины - будет жарко, а если паук прячется в паутине - холодно.
Если у папоротника скручены листочки - будет жарко.