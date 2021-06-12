12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
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12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?

12:20:296/12/2021Фото: mos.fsspx
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Каждому, кто будет молиться в первую субботу каждого из пяти месяцев (с мая по октябрь), причащаться и по 15 минут проводить с нею в церкви, она в час смерти обещает все необходимые для спасения души милости.

Дева Мария
Католическое торжество отмечается сегодня, 12 июня 2021 года

Сегодня, 12 июня 2021 года, западные христиане во всем мире отмечают праздник Непорочного Сердца Девы Марии.

В этот праздник в католической церкви проходят праздничные мессы, где молятся, причащаются и почитают Сердце Богородицы, как символ любви и милосердия Ее ко всем людям на земле.

В католический календарь праздников его внесли в 1855 году, но самое широкое распространение почитания Святого Сердца Девы Марии наступило только 1944 году.

Больше всего поспособствовали распространению праздника чудесные явления Богородицы 13 мая 1917 года в Португалии, когда в городе Фатиме Богородица являлась трем детям. С того дня в каждое 13 число до октября месяца она продолжала им являться и открыла детям три тайны. Записала их и эти воспоминания одна из девочек - Люсия, она прожила дольше всех из них троих.

Дети с самого первого раза рассказывали всем взрослым и весть эта быстро распространялась среди людей.

При каждом ее явлении присутствовало все больше и больше народа, к последнему ее явлению набралось около 70 тысяч человек и все свидетельствовали о том, что видели собственными глазами. Двум из трех детей она сказал, что заберет их с собой, Люсия из них прожила дольше остальных.

Во время своих явлений Богородица просила всех людей быть более жертвенными, каяться и молиться.

Она сообщила, что каждому, кто будет молиться в по первым субботам на протяжении пяти месяцев (с мая по октябрь), причащаться и по 15 минут проводить с нею в церкви, она в час смерти обещает сделать все необходимое для спасения души грешника.

7 лет католическая церковь изучала записи и свидетельские показания, проверяла события на каноничность, а в итоге вынуждена была признать, что явления Девы Марии были истинными.

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традициипраздникикатолические праздники. Непорочное Сердце Девы Марии
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