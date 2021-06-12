12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?

Сегодня, 12 июня 2021 года, западные христиане во всем мире отмечают праздник Непорочного Сердца Девы Марии.
В этот праздник в католической церкви проходят праздничные мессы, где молятся, причащаются и почитают Сердце Богородицы, как символ любви и милосердия Ее ко всем людям на земле.
В католический календарь праздников его внесли в 1855 году, но самое широкое распространение почитания Святого Сердца Девы Марии наступило только 1944 году.
Больше всего поспособствовали распространению праздника чудесные явления Богородицы 13 мая 1917 года в Португалии, когда в городе Фатиме Богородица являлась трем детям. С того дня в каждое 13 число до октября месяца она продолжала им являться и открыла детям три тайны. Записала их и эти воспоминания одна из девочек - Люсия, она прожила дольше всех из них троих.
Дети с самого первого раза рассказывали всем взрослым и весть эта быстро распространялась среди людей.
При каждом ее явлении присутствовало все больше и больше народа, к последнему ее явлению набралось около 70 тысяч человек и все свидетельствовали о том, что видели собственными глазами. Двум из трех детей она сказал, что заберет их с собой, Люсия из них прожила дольше остальных.
Во время своих явлений Богородица просила всех людей быть более жертвенными, каяться и молиться.
Она сообщила, что каждому, кто будет молиться в по первым субботам на протяжении пяти месяцев (с мая по октябрь), причащаться и по 15 минут проводить с нею в церкви, она в час смерти обещает сделать все необходимое для спасения души грешника.
7 лет католическая церковь изучала записи и свидетельские показания, проверяла события на каноничность, а в итоге вынуждена была признать, что явления Девы Марии были истинными.