Пенсионером добавят 6 тыс. рублей до 1 июля 2021: Кому положена прибавка, ответили в ПФР

В Пенсионном фонде России разъяснили информацию о денежной добавке к пенсии до конца июня 2021 года. Размер доплаты составляет порядка 6 тыс. рублей.
Сведения о дополнительных выплатах к пенсии в последнее время стала распространяться в интернете. СМИ пишут, что до конца нынешнего июня все россияне старше 80 лет получат доплату к пенсии в размере 6 тыс. рублей. Однако в ПФР рассказала, что эта информация не совсем верна.
По закону россияне, которым исполняется 80 лет, действительно имеют право на увеличенный размер пенсии. Но такая прибавка назначается пенсионерам в индивидуальном порядке в зависимости от месяца рождения.
Пенсия человека в возрасте 80+ будет увеличена на сумму фиксированной выплаты к пенсии. В 2021 году этот показатель составляет 6044 рубля. Такой и будет прибавка после достижения пенсионером указанного возраста. То есть фиксированная выплата к пенсии после 80 лет будет составлять уже более 12 тыс. рублей, пояснили в ПФР.
Подавать заявление на доплату не нужно. Все данные есть у Пенсионного фонда, деньги назначают автоматически, уточняют в ведомстве. Перерасчет происходит со следующего месяца после даты рождения пенсионера, но с доплатой за оставшиеся дни, передает "Прайм".
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", парламентская фракция "СР" добивается увеличения пенсий, выплаты пенсии не за возраст, а за стаж. Кроме того, парламентарии хотят поднять минимальную зарплату до 50-60 тыс. рублей.