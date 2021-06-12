"Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"
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"Все ради хайпа": Бузова сыграла в спектакле МХАТа. Пригожин считает, что "о таланте речь не идет"

11:57:206/12/2021Фото: Вам нравится творчество Бузовой?
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Профессиональные актеры не могут дождаться хоть какой-то роли в театре, тогда как медийная личность с легкостью ее получает. Телеведущая участвовала в постановке "Чудесный грузин".

Участие Бузовой в спектакле МХАТа является коммерческой идеей

Ольгу Бузову пригласили в МХАТ принять участие в постановке спектакля «Чудесный грузин». Иосиф Пригожин рассказал, что, по его мнению, могло стать причиной такого решения руководства театра.

Основной целью художественного руководителя могло стать желание популяризировать мероприятие. Профессиональные актеры не могут дождаться хоть какой-то роли в театре, тогда как медийная личность с легкостью ее получает.

«Художественный руководитель достиг цели - я абсолютно уверен, что там были трудности с продажами билетов. Но благодаря хайпу, благодаря маркетинговому ходу - привлечении Ольги Бузовой - о мероприятии заговорили как несведущие ничего в театре, так и театралы. Это говорит о том, что стратегически это был абсолютно правильный ход с точки зрения привлечения аудитории. Мы сейчас не говорим о таланте - никто из режиссеров серьезно к этому не относится. Да и сама Бузова к этому серьезно не относится - она хихикает, ведь у нее в послужном списке будет значиться, что она актриса», - рассказал Пригожин.

По мнению продюсера, искусство в таком случае проигрывает, так как отсутствие таланта не становится ограничением на получение роли, при этом студенты театральных вузов не могут сыграть эпизодическую роль, потому что они не являются «хайповыми».

«Тут недавно пошутил мой товарищ - можно Бузовой в будущем доверить и операционную. Вы согласитесь, чтобы она вас лечила? Давайте ей самолет доверим управлять, почему нет? Она ведь талантлива во всем, особенно в своих желаниях и в своей уверенности», - заметил Пригожин.

Также продюсер добавил, что приглашение театра Валерии на данную роль не смогло быть реализовано из-за занятости певицы, однако ее участие не стало бы настолько обсуждаемой новостью. Идея пригласить на роль Бузову не могла и в голову прийти, поделился Иосиф Пригожин в интервью "Звезде".

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