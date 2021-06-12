Автомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска
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Автомобиль полыхает на перекрестке в центре Бердска

12:15:306/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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На место происшествия выехали полицейские. Очевидцы вызвали пожарных. Пока автомобилист тушит загоревшуюся машину своими силами. 

Горит авто в центре Бердска

В полдень 12 июня в Бердске загорелся автомобиль. ЧП произошло на перекрестке улиц Островского и Первомайской.

Читатели "Курьер. Среда. Бердск" поделились фото. На кадрах, сделанных издалека, видно, как дым поднимается высоко в небо - сначала белый, потом черный. Само место происшествия скрывают растущие у дороги деревья.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", на место происшествия выехали полицейские. Очевидцы вызвали пожарных.

Автомобилист тушил загоревшуюся машину своими силами. В 12.10 прибыли пожарные машины. Полицейские перекрыли дорогу.

Подробности - в ближайшее время.

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