Сбежавшую от родственников-садистов чеченку вернули в семью

В ночь на 11 июня Махачкале чеченские силовики ворвались в квартиру кризисного центра для женщин, скрывающихся от насилия, из-за молодой чеченки, прятавшейся от родственники которые ее избивали.
«К нам в приоткрытую дверь полилась лавина из наших полицейских и чеченских. Одеты они были по-разному: и в камуфляже, и в брониках, и в цивильном. Мы, пять женщин, не успели понять, кто это и зачем. И на меня бросался какой-то человек во дворе, стал выкручивать из рук телефон, и наши полицейские нежно скакали рядом, уговаривая его перестать. Наши слили и нас, и девочку. Просто тупо, цинично, подло слили», — рассказала правозащитница Светлана Анохина изданию «Подъем».
Из-за сексуальной ориентации молодая женщина из Чечни Халимат Тарамова подвергалась постоянному насилию. После побега она отправила видео в полицию, в котором просила не искать ее. Чеченские силовики вместе с Халимат забрали и 15-летнюю девочку, скрывавшуюся вместе с матерью от домогательств отца. Также задержаны и активисты шелтера, их ждет суд по административному делу за сопротивление действиям полиции.
В работе шелтера главная цель — предоставление женщине убежища и адаптация перед выходом в самостоятельную жизнь. Чаще всего к ним обращаются замужние, которые не могут больше терпеть насилия со стороны мужей. Кризисные центры предоставляют беглянкам помощь психологов, и подыскивают работу.
«Наша задача такой женщине предоставить все условия, чтобы ей не пришлось покидать республику, помочь ей найти сферу жизни и работу. После того, как она устроится на работу, мы ждем, пока она начнет получать зарплату и сможет самостоятельно снимать квартиру. Срок проживания на кризисной квартире ограничен тремя месяцами. Но в среднем они находятся максимум 2-3 месяца», — рассказывает волонтер.
Ежегодно через кризисные центры проходят около ста женщин. Финансирование данных организаций происходит за счет государственных грантов, дотаций фондов и частных благотворителей. Шелтеры не афишируют свою работу и вынуждены постоянно менять квартиры, пишет «Газета.Ru».
«Одна из главных задач кризисных центров — помочь тем, кто подвергается насилию и не может спасти себя самостоятельно. Это всегда связано с рисками, ведь кризисные центры не имеют защиты от агрессоров — государство нас не охраняет», — заключил волонтер одного из кавказских шелтеров.