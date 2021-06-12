Новую Землю обнаружили астрономы NASA

Международной командой ученых во главе со специалистами NASA обнаружена новая экзопланета, которая напоминает своей атмосферой Землю.
Новая планета, которую обозначили TOI-1231 b, находится на расстоянии 90 световых лет от Земли и осуществляет вращение вокруг карликовой звезды класса M. По размеру новый объект гораздо крупнее Земли, более напоминает Нептун.
Расстояние экзопланеты от своей звезды в восемь раз меньше, чем у Земли, но температура на поверхности, такая же как и на нашей планете из-за того, что температура ее звезды намного ниже, чем у Солнца, она более тусклая и холодная.
По мнению ученых, новый объект обладает атмосферой по плотности схожей с Нептуном, на ней могут быть облака из воды. По словам специалистов, они будут детально изучать TOI-1231 b, так как она является одной из самых доступных для изучения планет.