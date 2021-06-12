Когда будут Солнечное и Лунное затмение в 2021 году?
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Когда будут Солнечное и Лунное затмение в 2021 году?

5:20:446/12/2021Фото: pxhere
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В большинстве случаев затмения считаются неблагоприятными для людей. Рекомендуется перестроить свои планы так, чтобы не начинать никаких новых дел, а все важные события перенести на другой день.

затмение
В 2021 году всего пройдет 4 затмения

На 2021 год для нас пройдут всего 4 затмения, два из  них лунные, а два - солнечные.

Затмениями называются ситуации, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются на одной линии и одно небесное тело может собою перекрыть видимость другого.

Два затмения мы уже пережили. Они образовывали собой кармический коридор затмений. 26 мая состоялось полное лунное затмение в созвездии Стрельца, 10 июня мы могли наблюдать кольцевое солнечное затмение в созвездии Близнецов.

Предстоит пережить еще два затмения, одно их которых будет видимым для жителей России.

19 ноября - частное лунное затмение в созвездии Тельца, его пик придется на 12.04 по московскому времени. Наблюдать его на территории России можно будет только на Дальнем Востоке, на Чукотке и Камчатке. Это лунное затмение совпадет с полнолунием. Энергетические последствия данного события могут длиться около 3,5 месяцев.

А 4 декабря состоится поистине красивое и жуткое полное солнечное затмение в созвездии Стрельца, но, к сожалению, в России его будет не видно. Будем надеяться, что лаборатории проведут прямую трансляцию события, как это было в уже произошедшие два затмения. Это затмение будет совмещено с новолунием. Влияние на энергетику человека, вернее последствия затмения, могут растянуться на достаточно долгий период длительностью до 4 лет.

В большинстве случаев затмения считаются неблагоприятными для людей. Рекомендуется перестроить свои планы так, чтобы не начинать никаких новых дел, а все важные события перенести на другой день. Ограничьте ваше общение в эти дни, поскольку эмоциональная сфера будет крайне нестабильной.

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