Без электричества и воды остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Без электричества и воды остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России

2:57:526/12/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

РЭС устраняют аварийную ситуацию в электроснабжении, обещая в ближайшее время переключить на резервную линию.

Стройка вблизи микрорайона Белокаменного Бердска

В Бердске днем 12 июня отключили электричество во всем микрорайоне Белокаменном. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили местные жители.

В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили факт обесточивания целого городского района.

-В данный момент электроэнергии нет. РЭС работают. В течение 30-40 минут подключат резервную линию. Они разбираются, это же техника. Устанавливают причины, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС.

Выяснить в РЭС причину отключения электроэнергии не удалось - телефон перманентно занят.

Кроме того, жители Белокаменного жалуются на отсутствие воды в течение продолжительного времени.

-Подскажите, пожалуйста, может быть вы располагаете информацией, почему в Белокамменном в 3-этажных домах уже 3 недели нет воды? Лично звонила 8 июня, сказали до 11-го точно не будет, "не успевают собрать что-то", сегодня обещанного 12-го воды нет. Впереди выходные, воды нет и никто соответственно не отвечает в УК. Уже просто устали в таком режиме. В 9-этажных домах рядом с пер. Белокаменным вода есть, - сообщили местные жители "Курьер. Среда. Бердск".

Об отсутствии воды в микрорайоне оперативный дежурный по городу ответить затруднился, поскольку у него нет такой информации.

Подробности - в ближайшее время.

Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
В деле застреленного полицейским россиянина новый поворот
Бывший командир «Азова» поведал о деяниях Протасевича в Донбассе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Популярный актер скончался после операции
Умерла сестра Сергея Шойгу: раскрыта причина смерти
«Плевать я хотел»: Кадыров отреагировал на слова Путина
Фраза, после которой вас примут даже в переполненную больницу
резервдиспетчеротключили электричество
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Комфортно жить в Белокаменном?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБез электричества и воды остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России
    2:57:52 6/12/2021
    Без электричества и воды остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России
    Путин рассказал о судьбе преступников, убивших известных россиян
    2:35:30 6/12/2021
    Путин рассказал о судьбе преступников, убивших известных россиян
    День женского счастья-2021: все точные даты
    2:20:12 6/12/2021
    День женского счастья-2021: все точные даты
    Новую Землю обнаружили астрономы NASA
    1:59:51 6/12/2021
    Новую Землю обнаружили астрономы NASA
    Сбежавшую от родственников-садистов чеченку вернули в семью
    1:33:50 6/12/2021
    Сбежавшую от родственников-садистов чеченку вернули в семью
    Какой сегодня праздник у мусульман: 12 июня - Договор при Худайбии
    1:20:39 6/12/2021
    Какой сегодня праздник у мусульман: 12 июня - Договор при Худайбии
    БердскВидео горевшего в центре Бердска в День России авто сняли очевидцы: Пожарные выломали капот белой иномарки
    1:12:57 6/12/2021
    Видео горевшего в центре Бердска в День России авто сняли очевидцы: Пожарные выломали капот белой иномарки
    Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста
    12:52:41 6/12/2021
    Жених забил до смерти невесту перед свадьбой. Что решил суд по делу сына чекиста
    В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию
    12:33:33 6/12/2021
    В Польше объяснили, почему не любят русских и Россию
    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?
    12:20:29 6/12/2021
    12 июня - Непорочное Сердце Девы Марии-2021: что нужно делать всем католикам, чтобы спастись после смерти?