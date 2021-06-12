Без электричества и воды остались жители Белокаменного микрорайона Бердска в День России

В Бердске днем 12 июня отключили электричество во всем микрорайоне Белокаменном. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщили местные жители.
В Единой дежурно-диспетчерской службе подтвердили факт обесточивания целого городского района.
-В данный момент электроэнергии нет. РЭС работают. В течение 30-40 минут подключат резервную линию. Они разбираются, это же техника. Устанавливают причины, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС.
Выяснить в РЭС причину отключения электроэнергии не удалось - телефон перманентно занят.
Кроме того, жители Белокаменного жалуются на отсутствие воды в течение продолжительного времени.
-Подскажите, пожалуйста, может быть вы располагаете информацией, почему в Белокамменном в 3-этажных домах уже 3 недели нет воды? Лично звонила 8 июня, сказали до 11-го точно не будет, "не успевают собрать что-то", сегодня обещанного 12-го воды нет. Впереди выходные, воды нет и никто соответственно не отвечает в УК. Уже просто устали в таком режиме. В 9-этажных домах рядом с пер. Белокаменным вода есть, - сообщили местные жители "Курьер. Среда. Бердск".
Об отсутствии воды в микрорайоне оперативный дежурный по городу ответить затруднился, поскольку у него нет такой информации.
Подробности - в ближайшее время.