Зарплату россиянам считают по-новому: Финансовую независимость с заработком в 75 тыс. рублей чувствуют жители Новосибирска

В полтора раза ниже была медианная зарплата по сравнению со средней по итогам 2020 года. Росстат опубликовал данные, основанные на сведениях о 75 миллионах человек.
Среднемесячная зарплата в России в 2020 году — 51 352 рубля, медианная — 32 422 рубля. При этом показатель медианной зарплаты вырос на 6,4% по сравнению с 2019 годом. Росстат исходит из данных пенсионного фонда о начислениях страховых взносов.
Расчет медианной зарплаты рассчитывается от величины дохода середины россиян, при этом в первой половине жители страны получают больше данного показателя, а во второй половине — меньше. К данной величине привязан МРОТ. С 30 декабря 2020 года исчисление прожиточного минимума и МРОТ происходит от показателей медианной зарплаты по закону, подписанному президентом стираны Владимиром Путиным (МРОТ — 42% медианной зарплаты).
В настоящее время размер МРОТ составляет 12 130 рублей, к концу года ожидается значение 12 792, что на 5,5% больше, причем каждый раз при перерасчете должно быть изменение в сторону увеличения. В регионах могут самостоятельно устанавливать размер МРОТ, но его показатель не может быть ниже федерального. В Москве МРОТ составляет 20589 рублей, в Московской области — 15 000 рублей.
Ощущение финансовой независимости россиянам может придать зарплата в 75 тысяч рублей. Большинство финансово независимых людей живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке (74%). Финансовую независимость россияне могут ощутить при разной зарплате: в Москве назвали сумму в 104,4 тысячи рублей, в Петербурге — 98,5 тысяч рублей, во Владивостоке — 92,7 тысяч рублей.
По статистике, расслоение более заметно в тех регионах, где самая большая средняя зарплата. Самый большой результат в Ямало-Ненецком АО, где десятикратная разница — от 21 тысячи до 215,9 тысяч рублей, далее Ненецкий АО — 21,3 тысяч рублей до 201,1 тысяч рублей (в 9,4 раза), Москва — 20,3 тысяч рублей против 177,3 тысяч рублей (в 8,7 раза). Наименьшее расслоение (в 5,3 раза) замечено в Карачаево-Черкесии, в Костромской области, Еврейской АО, Хакасии и Ингушетии.