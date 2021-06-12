Лунный календарь на работу в огороде на 13 и 14 июня 2021: что можно сажать, что обязательно делать

С 10 июня Луна перешла в фазу активного роста, а это значит, что наступает самое благоприятное время для посадочных работ в огородах.
13 июня набирающая силу Луна разместилась в очень плодородном знаке Рака. Этот прекрасный знак открывает нам абсолютно все возможности для высадки и посева любых культур.
Поскольку уже везде установилось тепло и заморозков не ожидается, то новых жильцов к себе ждет как теплицы, так и грядки под открытым небом. Культуры такие, как помидоры и огурцы в грунте дают меньше урожая, зато он самый вкусный. Смело можно их высаживать, а также перцы сладкие и жгучие, и баклажаны.
Учтите при высаживании перцев, что разные сорта обязательно должны расти на расстоянии друг от друга. иначе будет переопыление.
Благоприятны посевы моркови и редьки для зимнего хранения, высаживание капусты. Любители бахчевых могут смело сажать кабачки, тыквы, арбузы, дыни и патиссоны. Выбирайте для них освещенные участки.
Можно уже окучивать в первый раз картофель. Полоть грядки, рыхлить землю. пасынковать рассаду.
Из запрещенных видов работ - только работа с химией.
14 июня менее продуктивный день. потому что Луна проходит по знаку Льва. Он не считается плодородным.
Поэтому сегодня благоприятно заниматься посевами зелени, можно убирать стрелки у чеснока, высаживать рассаду капусты. также благоприятно окучивание картофеля, прореживание всходов.
Хорошо вносить органические подкормки. Обрезка деревьев и кустарников тоже будет благоприятной. Хорошо выполнять стрижку газона и его полив.