Няня похитила 2-летнюю девочку у многодетной подруги
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Няня похитила 2-летнюю девочку у многодетной подруги

4:16:406/12/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По предварительным данным, девочку увезли на электричке в Москву. Похитители попали на камеры видеонаблюдения.

Предположительно, ребенка увезли на электричке

В Подмосковье разыскивают няню, которая похитила двухлетнюю девочку. Инцидент произошел 11 июня в городе Видное. Как сообщали в Следственном комитете, многодетная мать оставила дочь со знакомой женщиной дома, а когда вернулась, то обнаружила, что ребенок исчез.

Мать пропавшего ребенка сообщила следователям, что няня увела девочку из дома в неизвестном направлении. Это попало на камеры видеонаблюдения. По факту пропажи ребенка началась доследственная проверка.

Как сообщает РЕН ТВ,  в семье воспитываются еще трое детей, после гибели мужа женщина справляется одна. Дочь она оставила с парой, которые представились Михаилом и Альбиной. По предварительным данным, девочку увезли на электричке в Москву.

"В городе Видное следователи устанавливают обстоятельства пропажи ребенка, который находился под присмотром знакомой матери. 11 июня 2021 года в правоохранительные органы обратилась мать двухлетней девочки о безвестном исчезновении дочери. Ребенок находился под присмотром знакомой матери ребенка, которая в вечернее время увела девочку из дома в неизвестном направлении", - говорится в сообщении СК.

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