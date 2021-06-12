Самую частую причину смерти жителей Бердска раскрыл Росстат

Росстат обнародовал статистику смертей за 2020 год. Всего за прошлый год в Новосибирской области умерло 42 833 жителя. Показатели рождаемости значительно уступают уровню смертности. В регионе родилось за год 28 859 детей. Естественная убыль равна 13 974. При этом в России скончались в 202-м 2 138 586 человек.
Самая частая причина смерти жителей Новосибирской области - сердечно-сосудистые заболевания. От этого в регионе умерли 21 678 (938 536 - в России).
На втором месте по числу летальности стоят онкологические заболевания. От них за год умерли 6822 жителей региона (в России — 295 910).
Третью позицию занимают смерти от внешних причин, коих в Новосибирской области зарегистрировано 2802 за прошлый год (в России - 139 583). В эту категорию входят гибель на транспорте (337), ДТП (243), связанные с алкоголем (463), утопления (136), самоубийства (431), убийства (182). Кроме того 782 новосибирца умерли от "повреждений с неопределенными намерениями", причины смерти 782 человек не смогли классифицировать.
Следующие в списке смерти от болезней органов дыхания, от них умерли 1982 жителя региона (96 539 - по России).
Замыкают пятерку летальные случаи от болезней органов пищеварения - 1650 умерших за 2020 год (107 399 - в России).
От инфекционных и паразитарных болезней скончались 1348 новосибирцев, от туберкулеза - 327 человек (в России 30 173 и 6841 соответственно).
По данным Росстата, за 5 месяцев 2021 года в Новосибирской области зафиксирована смерть 47 новорожденных.