Что такое Троица: традиции, обряды и важные запреты на 20 июня 2021 года
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Что такое Троица: традиции, обряды и важные запреты на 20 июня 2021 года

10:20:156/12/2021Фото: pixabay
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Празднуется этот праздник весело. К нему готовятся заранее, готовят самые вкусные блюда, среди которых преимущественно яичные блюда и блюда с зеленью.

лавра
На Троицу храмы красиво украшают

Троица - это очень важный праздник для православных. Он отнесен к числу двунадесятых и это последний праздник в году с подвижной датой. привязанный к дате празднования Светлого Христова Воскресения. В 2021 году мы будем отмечать ее 20 июня.

Еще одно название праздника - Пятидесятница. Такое название связано с тем, что этот праздник всегда отмечается спустя пятьдесят дней от Пасхи.

Этот праздник христианская церковь считает своим днем рождения, поскольку именно в этот день на землю сошел Святой Дух, который наделил апостолов Христа даром разговаривать на чужих языках, благодаря чему христианство стало распространяться по всей земле.

Как любой крупный праздник, Троица тоже имеет свои богатые традиции.

Традиции Троицы

Самой главной традицией православной церкви в этот праздник является проведение праздничного богослужения, которое желательно посетить всем православным. Сегодня храмы полны зелени и цветов, на полу постелена свежескошенная трава. В этот день впервые со времени Великого поста совершается коленопреклонная молитва, в которой верующие просят Бога о милости, благословении и помощи.

После богослужения очень  хорошо подать милостыню нищим.

Празднуется этот праздник весело. К нему готовятся заранее, готовят самые вкусные блюда, среди которых преимущественно яичные блюда и блюда с зеленью. Но поста нет - готовят и мясо, и рыбу и птицу.

Перед праздником дома наводят генеральную уборку, дом также украшается березовыми веточками и букетами луговых трав, среди которых - лекарственные. Эти букеты и березовые веточки освящают в храмах после службы и они весь год охраняют дом от бед, а людей от болезней.

Дождь на Троицу - очень хорошая и благодатная примета. Промокнуть под дождем в этот день - зарядиться здоровьем и удачей.

Девушки в этот день часто гадали на замужество и любовь, сплетая красивые венки их цветов и трав. Их пускали по реке и от того, как поведет себя венок на воде - делали свои выводы.

Очень благоприятно проводить на Троицу сватовство - такие браки были очень дружными, крепкими и счастливыми.

Запреты на Троицу

Как мы уже писали - к празднику готовились заранее. А значит завершали все уборки, стирки и рукоделия до праздника. На огородах тоже спешили выполнить все возможное, чтобы в праздник посвятить себя радостному событию.

Но вообще священники отвечают, что работа не запрещена, особенно если она выполняется не в ущерб посещению богослужения и молитве. так что срочными и повседневными делами заниматься можно.

Строго запрещается в этот день ходить на кладбище и устраивать поминки. Это праздник живых, а для поминовения был выделен день непосредственно перед Троицей - Троицкая родительская суббота.

Нельзя в этот день принять крещение и венчаться.

Строго запрещено грустить. плакать, обижать других и обижаться самим.

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