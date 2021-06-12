Какие новые профессии гарантируют достойную зарплату в ближайшие 10 лет
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Какие новые профессии гарантируют достойную зарплату в ближайшие 10 лет

6:08:296/12/2021Фото: У вас есть личный тренер?
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Медиаменеджер, коуч и молекулярный диетолог будут самыми востребованными в ближайшие годы.

В России в ближайшие 10 лет станут популярными три новые профессии

Благополучие человека зависит от его востребованности и зарплаты. Названы три новых направления, работая в которых можно не думать о будущем ближайшие 10 лет.

Сфера медиаменеджмента достаточно новая, но очень востребованная. Бизнес понимает, что общение с клиентами становится большей частью его работы. Продвижение продукта через СМИ — вчерашний день, каждый крупный бизнес начинает работу со своим медиа. В эту сферу входит создание онлайн-школ, организация презентаций, работа с клиентами, съемки и мероприятия, привлекающие молодежь. На начальном этапе медиаменеджеры зарабатывают от 50 тысяч рублей, более опытные получают 150-200 тысяч рублей.

Коучинг — очень перспективное направление, вбирающее в себя психологию, бизнес, спорт, философию. Основной ориентир в коуче — человек, его интересы, благополучие и развитие. Сфера коуча — продвижение бизнеса, карьерный рост, отношения с людьми. Здесь всегда присутствует позитив , настрой найти решение, мотивацию. Коуч не работает с психологическими травмами или депрессиями, направления сферы и специализация делится по направлениям - бизнес, карьера, лайф-коучинг, коучинг команд. Зарплата коуча — 60-70 тысяч рублей, так же есть вакансии и по 300 тысяч рублей в месяц.

Молекулярная диетология — новое направление диетологии, которое разбирается в индивидуальных особенностях каждого организма. Влияние питания на старение, на полноту, на сохранение основных функций — памяти, слуха, зрения, речи уже доказано научными методами. Составить рацион, исходя из потребностей каждого человека, сможет молекулярный диетолог. Вероятно в будущем у каждого человека будет свой диетолог как и фитнес-тренер. Зарплата диетолога 70-90 тысяч рублей, пишет Российская Газета.

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