Какие новые профессии гарантируют достойную зарплату в ближайшие 10 лет

Благополучие человека зависит от его востребованности и зарплаты. Названы три новых направления, работая в которых можно не думать о будущем ближайшие 10 лет.
Сфера медиаменеджмента достаточно новая, но очень востребованная. Бизнес понимает, что общение с клиентами становится большей частью его работы. Продвижение продукта через СМИ — вчерашний день, каждый крупный бизнес начинает работу со своим медиа. В эту сферу входит создание онлайн-школ, организация презентаций, работа с клиентами, съемки и мероприятия, привлекающие молодежь. На начальном этапе медиаменеджеры зарабатывают от 50 тысяч рублей, более опытные получают 150-200 тысяч рублей.
Коучинг — очень перспективное направление, вбирающее в себя психологию, бизнес, спорт, философию. Основной ориентир в коуче — человек, его интересы, благополучие и развитие. Сфера коуча — продвижение бизнеса, карьерный рост, отношения с людьми. Здесь всегда присутствует позитив , настрой найти решение, мотивацию. Коуч не работает с психологическими травмами или депрессиями, направления сферы и специализация делится по направлениям - бизнес, карьера, лайф-коучинг, коучинг команд. Зарплата коуча — 60-70 тысяч рублей, так же есть вакансии и по 300 тысяч рублей в месяц.
Молекулярная диетология — новое направление диетологии, которое разбирается в индивидуальных особенностях каждого организма. Влияние питания на старение, на полноту, на сохранение основных функций — памяти, слуха, зрения, речи уже доказано научными методами. Составить рацион, исходя из потребностей каждого человека, сможет молекулярный диетолог. Вероятно в будущем у каждого человека будет свой диетолог как и фитнес-тренер. Зарплата диетолога 70-90 тысяч рублей, пишет Российская Газета.