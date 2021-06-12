Александр Мясников вновь сделал неожиданное заявление, развеяв некоторые «вековые» убеждения россиян.
Сегодня он в передаче на России 1 поведал р пользе и вреде супов.
По словам доктора, суп полезен. И он запускает систему пищеварения.
Но так же он заметил, что суп – это очень высококалорийный продукт, который содержит много соли.
-Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп, — сказал Александр Мясников.
Те, кто старше 50 лет и те, кто страдает гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 граммов соли в день. А ведь в супе ее концентрация значительно выше.
Не забыл Мясников о курином бульоне, который действительно полезен. И порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.
Чем очень вреден суп, секрет открыл доктор Мясников
В целом суп полезен. И он запускает систему пищеварения. Но чем же он вреден?
Александр Мясников вновь сделал неожиданное заявление, развеяв некоторые «вековые» убеждения россиян.
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