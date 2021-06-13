Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления

Сегодня, ваш профессиональный праздник,
День вашей службы непростой,
Примите наши поздравления —
Июльской солнечной порой.
Пусть будни службы миграционной
Проходят без эксцессов, зла,
Ведь, труд ваш, знаем, ох, не легкий,
Но надеемся на вас всегда.
Вы процессом управляете миграции,
Вы ведаете службой регистрации,
Вы ведете оформленье паспортов...
И каждый, кто работает в той службе,
Тот строго по закону — не по дружбе —
Мигрантам помощь оказать готов!
...Ну разве уложиться в восемь строк?
Работникам миграционной службы — поздравок!
Работникам миграционной службы
Сегодня адресован поздравок!
Желаем миром всем согласно, дружно,
Пить по утрам лишь лучший, свежий сок!
Пусть все, и даже сложные, моменты
У вас всегда хватает сил решить:
Кого отправить восвояси летом,
Кому ещё остаться разрешить!
Миграционная служба сегодня гуляет!
А мы — сердечно её поздравляем,
Чтоб отчёты все сходились,
На работе был порядок,
Чтоб удача находила
И была повсюду рядом!
Желаем здоровья и красочных дней,
Пусть наполнится фужер полней!
Источник: pozdravok.ru