Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления
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Дизайнерские открытки с Днём работников миграционной службы на 14 июня и короткие поздравления

9:19:516/13/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День работников миграционной службы – профессиональный праздник для всех штатных сотрудников ФМС России.

День работников миграционной службы

Сегодня, ваш профессиональный праздник,
День вашей службы непростой,
Примите наши поздравления —
Июльской солнечной порой.

Пусть будни службы миграционной
Проходят без эксцессов, зла,
Ведь, труд ваш, знаем, ох, не легкий,
Но надеемся на вас всегда.

День работников миграционной службы

Вы процессом управляете миграции,
Вы ведаете службой регистрации,
Вы ведете оформленье паспортов...
И каждый, кто работает в той службе,
Тот строго по закону — не по дружбе —
Мигрантам помощь оказать готов!
...Ну разве уложиться в восемь строк?
Работникам миграционной службы — поздравок!

День работников миграционной службы

Работникам миграционной службы
Сегодня адресован поздравок!
Желаем миром всем согласно, дружно,
Пить по утрам лишь лучший, свежий сок!

Пусть все, и даже сложные, моменты
У вас всегда хватает сил решить:
Кого отправить восвояси летом,
Кому ещё остаться разрешить!

День работников миграционной службы

Миграционная служба сегодня гуляет!
А мы — сердечно её поздравляем,
Чтоб отчёты все сходились,
На работе был порядок,
Чтоб удача находила
И была повсюду рядом!
Желаем здоровья и красочных дней,
Пусть наполнится фужер полней!

День работников миграционной службы

Источник: pozdravok.ru

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