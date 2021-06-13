Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая
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Сажаем фасоль в июне: главные правила хорошего урожая

7:20:236/13/2021Фото: pixabay
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Не стоит добавлять фасоли азотные удобрения, потому что это может привести к сильному росту зелени, от чего урожай фасоли будет меньше, чем обычно.

Всходы обязательно окучивают для придания им устойчивости и регулярно поливают

Фасоль относится к роду бобовых, насчитывающего около 90 видов, выращиваемых в теплых районах. Раньше это растение выращивали как декоративное и брали многоцветковую и красную, для украшения сада. Сегодня чаще выращивают фасоль обыкновенную ради ее ценных плодов. Поскольку они имеют в себе невероятно большое количество полезных веществ, а растительный белок овоща может с легкостью заменить мясо.

Посадка

Фасоль высеивают за несколько подходов: каждые 10 дней начиная с середины мая и до начала июля. При этом вьющиеся сорта растения высеивают на неделю позднее, чем прямостоячие.

Перед посадкой обязательно нужно семена необходимо и завернуть на ночь в мокрой салфетке с теплой водой для набухания, а на утро ее уже можно высаживать.

Кустовую фасоль высеивают вглубь на 5 см с интервалом 20-25 см, выдерживая между рядами 40 см. Если это вьющийся сорт, то через 25-30 см между растениями. В каждую лунку опскайте по 5-6 фасолин. После появления всходов, оставляют три крепких растения, а остальные рассаживают. После чего грядку уплотняют и накрывают пленкой от ночных заморозков.

Всходы обязательно окучивают, для придания им устойчивости и регулярно поливают. Не обходится без подкормки растения, подвязывания побегов и срезки оставшихся стеблей для улучшения их ветвления.

Полив и подкормка

Почв увлажняйте постоянно с начала цветения фасоли, а затем каждые семь дней поливают дождевой водой, а если ее нет, то отстоянной из под крана.

После полива нужно полоть и рыхлить грядки со всходами высотой 7 см.

Во время созревания культуры в почву можно добавить древесную золу.

Болезни фасоли

Обычно фасоль подвергается болезни при недостаточном уходе. Растение может подвергнуться бактериозу, который вскоре приводит к гибели. Также опасен антракноз - его можно обнаружить, если на листьях появились бурые жилки, пластины пожелтели и появились дыры, в этом случае они совсем отмирают.

Для борьбы с заболеванием используется удаление их пораженных участков, после чего производится обработка растения и грядки бордоской жидкостью. Помимо этого, фасоль и грядку вокруг нее обрабатывают весной “фитоспорином”, когда всходы уже достигнут высоты 12-15 см, и после сбора урожая. Эта мера поможет сделать фасоль менее уязвимой.

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