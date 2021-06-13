Красивые картинки и поздравления на День работников легкой промышленности 13 июня 2021

Легкая промышленность отдыха не знает:
Модную одежду и обувь выпускает.
Материал в полоску, клетку и цветок...
Промышленности легкой мы пишем поздравок!
Пусть ее работники счастливо живут,
И своей продукцией радость нам несут!
Модную одежду любят все носить,
Модную одежду все хотят купить!
Ты в легкой промышленности уже давно,
И с этим поздравляю я,
Пускай в работе будет все легко,
Ведь праздник этот только для тебя.
Еще желаю легкости в труде,
Чтобы зарплата только возросла,
Чтобы не быть печали и беде,
Чтоб удача не покинула тебя!
Работники промышленности легкой,
Позвольте же за вас поднять бокал!
Не прожили б мы без вас нисколько,
Таких работников нам словно Бог послал.
Живите счастливо, не знайте вы невзгод,
Творите ремесло свое с любовью.
Ну, а мы вам ровно через год
Снова пожелаем всем здоровья!
Красивое платье, нарядный платок,
Рубашка и стильные туфли ...
Понятно, кому будет сей поздравок?
На кого мы сейчас намекнули?
Сегодня свой праздник отметит тот,
Кто в промышленности легкой работает.
Пусть работа радость вам принесет,
И не обременяет заботами!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru