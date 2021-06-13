Как определить, что человек не способен никого любить: 12 признаков

В мире есть люди, неспособные любить. К сожалению, это случается чаще, чем хотелось бы признать.
Люди, неспособные любить, не любят себя. Без этого они не могут любить другого человека или даже знать, как испытывать любовь, если они не научились любить то, что они есть в первую очередь. Поэтому поддерживать любовные отношения для них практически невозможно, пишет https://www.yourtango.com
Может ли человек быть неспособным любить?Ответ - да, могут. Причины, по которым некоторые люди неспособны любить, могут быть связаны с их негативным детским опытом , прошлыми травмами в отношениях или даже с их личностными чертами.
Тем не менее, люди могут работать над собой и выйти из этой ситуации при наличии достаточной решимости и желания.
Вот несколько явных признаков того, что кто-то неспособен любить.
1. Они обвиняют других.Люди, не способные любить, склонны винить в своих проблемах других людей. Им не хватает понимания того, как они могут способствовать возникновению проблемы.
Они ограничены и сосредоточены только на том, как ситуация или отношения приносят им пользу или сдерживают их. Они редко винят себя в том, что дела идут не так, как они планировали.
2. Они не несут ответственности за свои ошибки или проступки.Люди, которым не хватает способности полностью любить кого-то, имеют ограниченную способность видеть свою вину в ситуациях или отношениях. Вместо того, чтобы работать над отношениями как улицей с двусторонним движением, они часто односторонние.
Если кто-то не может любить даже себя, как он может видеть недостаток в своем ограниченном и ограниченном уме? Они не могут. И они даже не будут пытаться.
3. Они извиняются.Как для текущих, так и для будущих отношений.
Опять же, чтобы признаться в чем-то, потребуется некое самосознание и знание о себе. Вместо этого люди, которые не могут любить, будут извиняться за свое поведение: «О, я был пьян, не принимай это на свой счет», «Обычно я так не веду» и, мой личный фаворит: «Ты только что сделал я так зол. "
Вы так разозлились, что не узнали себя? Пожалуйста, еще раз оправдайте свое поведение.
Оправдание и извинения - обычное дело для тех, кто лишен чувства собственного достоинства и не способен любить другого человека.
4. Они легко сдаются.Они просто сдаются, если что-то или кто-то им больше не приносит пользы. Они не думают о другом человеке. Откровенно говоря, им все равно.
Когда что-то больше не служит цели, благоприятствующей человеку, лишенному любви, его интерес к этому человеку и отношениям ослабевает.
5. Они меньше заинтересованы в личностном росте.В результате вышеуказанных утверждений этот человек не проявит особого интереса. Со временем вы заметите, что их концентрация внимания сокращается, как если бы они говорили, что им все равно, не произнося слов вслух.
6. Отсутствует общение.
Из-за того, что кто-то неспособен любить и из-за своей ограниченности по природе, они редко общаются.
Они будут позволять расстроенным или обиженным чувствам пробуждать внутри себя до тех пор, пока они не смогут больше с этим справляться, и они взорвутся. Это разочарование находится внутри них, поэтому им действительно не следует винить кого-то еще.
7. Они эмоционально замкнуты.Они эмоционально откажутся от отношений, в то время как вы можете осознавать или не осознавать, что происходит в их сознании из-за их эмоциональных трудностей. Вы можете работать над отношениями, пока они отдаляются от вас.
8. Они недовольны.Несчастливы и люди, не умеющие любить. Они могут объяснить, что это что-то новое или прогрессивное.
Но вот правда: несчастье началось с человека, а не с четкого обоснования того, кем он является. Они становятся несчастными, потому что не знают, кто они.
9. Они эгоцентричны.Мне мне мне. Это всегда о них. Они всегда хотят в первую очередь того, что хотят. Никаких компромиссов. Им нет дела до того, чтобы узнать, кто они такие, но они возьмут, возьмут, возьмут. Это всегда о них.
10. Они недальновидны.Эти люди часто бывают очень жесткими и застрявшими на своем пути. Если вы не можете открыться любви, значит, вы еще не готовы к отношениям.
Если они не любят себя или не уважают себя, у них не будет успешных отношений, и вам следует бежать ... как будто вчера.
11. Они слишком заботятся о мнении других людей.Они слишком сильно полагаются на то, чтобы нравиться людям, и у них не будет времени заботиться о ваших потребностях или желаниях. Скорее всего, вы можете стать для них «системой поддержки».
Вы будете тем, кого они будут искать, чтобы укрепить свое эго, когда они кому-то не нравятся.
12. У них могло быть эмоциональное депривационное расстройство.Расстройство эмоциональной депривации - это «синдром (группа симптомов), который возникает из-за отсутствия подлинного подтверждения и эмоционального усиления со стороны другого человека».
То есть люди с EDD были лишены ощущения собственной уникальности или добродетели во время взросления, что привело к задержке их эмоционального развития. Они не могут поддерживать здоровые отношения, потому что у них нет для этого необходимого «образования» или «знаний».
Это как если бы вы пытались сделать операцию на головном мозге, не ходя из-за этого в школу. Вы не знаете, что делать, с чего начать или как реагировать, верно? Вот каково это людям с этим расстройством.
Им никогда не позволяли понять свои чувства, поэтому они понятия не имеют, что с этим делать, и они неспособны чувствовать любовь, потому что никогда не испытывали ее (или не осознают, что испытывали). Поэтому они не могут строить зрелые отношения.
Что делает с человеком отсутствие любви?Человек, которому не хватает любви, может в конечном итоге прожить ужасную жизнь. Отсутствие любви в своей жизни, отдавая или получая ее, может привести к тому, что человек станет глубоко несчастным.
Эти люди могут в конечном итоге чувствовать себя более одинокими, потому что влюбиться для них - не вариант. Более того, они более склонны к депрессии и стрессу; и, как правило, они могут иметь худшее здоровье, чем те, кто живет с любовью в своей жизни.
Люди, живущие без любви в своей жизни, в конечном итоге сталкиваются с проблемами близости, которые приводят к неудачным отношениям. Большую часть времени они боятся любви, потому что никогда ее не знали.
В конце концов, недостаток любви - это печальная жизнь.