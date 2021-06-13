250 млн китайцев облысели за последние годы, и открыли новый способ лечения алопеции

Статистические данные Национальной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики показывают, что число китайцев, страдающих алопецией или выпадением волос, в последние годы резко возросло и превысило 250 миллионов человек. Однако эффективного лечения этого заболевания до сих пор нет, пишет https://medicalxpress.com
В коже активация стволовых клеток волосяных фолликулов (HFSC) и предшественников стимуляцией факторами роста является основой для HF и регенерации волос. С другой стороны, дефекты регенерации волос часто могут быть связаны с притуплением реакции HF на стимулы роста. Однако до сих пор не совсем понятно, как определяется чувствительность HFSC или предшественников к стимулам роста. Выяснение этого вопроса даст важные подсказки для лечения заболеваний, связанных с волосами, таких как алопеция.
В исследовании, опубликованном в Cell Reports , группа профессора Чжан Ляна из Шанхайского института питания и здоровья (SINH) Китайской академии наук и сотрудники раскрыли роль miR-24 и его механизм в ограничении регенеративной способности предшественники волосяных фолликулов (HF), открывающие новый терапевтический путь лечения выпадения волос.
Исследователи обнаружили, что переход HF из состояния покоя в активацию связан со значительным подавлением микроРНК, miR-24, в предшественниках HF до их активации.
Создавая и анализируя модели на мышах, они обнаружили, что miR-24 ограничивает чувствительность предшественников HF к стимулам роста. Сверхэкспрессия miR-24 в кожном эпителии значительно задерживает активацию предшественников HF и прогрессирование цикла волос, в то время как его условное удаление значительно ускоряет цикл волос и обостряет чувствительность HF к стимулам роста.
Стоит отметить, что условное удаление miR-24 в эпителии кожи значительно улучшило эффект лосьона с миноксидилом на стимуляцию роста волос без заметных побочных эффектов, что указывает на miR-24 в качестве новой потенциальной мишени для терапии регенерации волос.
Механически исследователи обнаружили, что Plk3 представляет собой новый ген-мишень miR-24, который опосредует функцию miR-24 по ограничению роста волос путем регулирования CCNE1, ключевого регулятора клеточного цикла. Они также обнаружили, что miR-24 действует ниже по течению костного морфогенетического белка (BMP), который является известным подавляющим сигналом для роста волос.
Результаты этого исследования показали, что miR-24 является ключевым фактором, ограничивающим регенеративную способность клеток-предшественников HF кожи.
Как взрослые стволовые клетки (СК) адекватно реагируют на стимулы окружающей среды, является вопросом фундаментальной важности в биологии СК.