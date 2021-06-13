13 июня - День Святого Антония: католики почитают сегодня одного из любимых святых
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13 июня - День Святого Антония: католики почитают сегодня одного из любимых святых

12:20:556/13/2021Фото: Римско-католическая Архиепархия
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За все его чудеса и вклад в развитие христианства, он менее чем через год после своей смерти был причислен Папой к лику святых.

святой Антоний
Этого святого католики очень любят

Святого Антония Падуанского, одного из самых почитаемых западными христианами святых, сегодня, 13 июня, почитает римско-католическая церковь.

Его останки похоронены в базилике Падуи (Италия), которая была построена специально в его честь. К этой базилике и мощам святого каждый год съезжаются огромное количество паломников.

С 15 лет Фердинанд (таким было имя Антония при рождении) посвятил себя служению богу и изучению христианства. в 25 лет он уже был рукоположен в священники и сразу стал свидетелем того, как привезли тела пяти первомучеников, которые пытались принести христианство в Марокко среди мусульман и были ими убиты. Это произвело неверочятно сильное впечатление на молодого священника, и он решил вступить в Орден стать францисканцем.

Ему дали монашеское имя Антоний и он совершил миссионерскую поездку в Северную Африку, где позже сильно заболел. Он вернулся в Италию.

Его речи, благодаря хорошему богословскому образованию, собирали очень много слушателей, он преподавал богословие в очень многих городах и стал одним из первых основателей образовательной системы в Ордене.

В течение всей его жизни он с помощью Господа совершил много чудес и в 1231 умер молодым в возрасте 36 лет.

За все его чудеса и вклад в развитие христианства, он менее чем через год после своей смерти был причислен Папой к лику святых. Практически сразу христиане стали обращаться к нему с молитвами о помощи.

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