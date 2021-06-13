Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 15 по 30 июня 2021 и плохие дни для урожая
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Благоприятные дни для посадочных работ на огороде с 15 по 30 июня 2021 и плохие дни для урожая

2:20:546/13/2021Фото: pixabay
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Вторая половина месяца июня включает в себя как период растущей Луны, так и период убывающей. Полнолуние состоится 24 числа - это очень неблагоприятный день.

клубника
С 15 по 23 июня Луна растущая

15 июня

Можно: рыхлить почву, готовить грядки, опрыскивать растения от вредителей и болезней. Хорошо проводить первую обработку картофеля от колорадского жука и окучивать ее. Косить траву на газоне, обрезать кустарники и плодовые деревья.

Нельзя: сжать и сеять любые семена и культуры, замачивать и проращивать семена, вносить подкормки органические и минеральные, производить полив.

16 и 17 июня

Можно: заниматься высаживание любой рассады, производить посев сухими семенами фенхеля, горького перца, зелени. Работаем с высаженной рассадой помидоров - подвязываем пасынкуем, формируем плети огурцов. Можно делать пикировку рассады, полив, вносить любые подкормки. В саду разрешены любые посадки и пересадки, черенкования и укоренение побегов.

Нельзя: замачивать для проращивания семена.

18, 19 и 20 июня

Можно: сеять культуры сухими семенами, высаживать любую рассаду. Особенно благоприятно сеять цветную капусту. Подкормку вносим минеральную, организуем полив.

Нельзя: заниматься прививками и работать с химикатами.

21 и 22 июня

Можно: очень благоприятные дни для любых огородных и садовых работ. Сегодня можно высеивать семенами любые культуры и высаживать в теплицу и грунт любую готовую рассаду. Посев зелени, посадка лука и чеснока, обильный полив, внесение любых подкормок, прополка, рыхление. Можно работать с химией. Хорошо сегодня бороться со слизнями. Благоприятны прививки и черенкование в саду, посадка любых цветов.

Нельзя: обрезать растения, кустарники и деревья, а также делить корни и клубни.

23 июня

Можно: Очень благоприятна посадка лука на зелень, чеснока и летняя посадка картофеля в Южных регионах. Можно заниматься пересадкой растений с места на место и проводить обработку от вредителей. День хорошо подходит для прополки и окучивания картофеля и его обработки от вредителей.

Нельзя: Поливать грядки, пасынковать томаты, черенковать.

24 июня полнолуние - полностью неблагоприятный день

25 и 26 июня

Можно: Заниматься посадкой любых корнеплодов. Сажаем редьку для зимнего хранения и морковь. Можно пикировать и высаживать рассаду, заниматься пересадкой растений, вносить любые подкормки.

Нельзя: проводить работу с корнями растений. Рыхление, прополка.

27 и 28 июня

Можно: формировать высаженную рассаду помидоров, делать пасынкование, прищипывание, формируем плети рассад огурцов, подвязываем их. Можно окучивать картофель, пропалывать грядки.

Нельзя: сеять семена, замачивать их, высаживать рассаду.

29 и 30 июня

Очень благоприятные дни для любой работы, которую вы задумали и запланировали, не разрешается только работа с химикатами. Очень благоприятны дня для посевов и посадок, высаживания любой рассады.

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